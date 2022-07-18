SON
DAKİKA
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ünlü eğitimci Arıkan'ın katil zanlısı mahkemedeki suçlamaları kabul etmedi
Bakan Yardımcısı Pakdil'den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: 'Ürkütücü bir tablo yok'
Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi

Güngören'de bir evden 50 bin lira çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. 29 adet suç kaydı bulunan hırsızın kolundaki dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi.

Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Temmuz’da Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir dairenin kapısını tornavida ile açarak giren 2 hırsız, evde bulunan 50 bin TL, 100 euro, 200 dolar para ile 1 dizüstü bilgisayar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların KGYS’ye ait güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde iki şüphelinin binadan çıkarak koştukları ve bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Kamera görüntülerinden zanlıların bindiği taksinin plakasından araç sahibine ulaşıldı. Ticari taksi sürücü ile yapılan görüşmede şüphelilerin Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda indikleri anlaşıldı. Polis ekiplerince akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde, zanlılardan birinin kolundaki dövme dikkat çekti. Koldaki dövmeden yola çıkan polis, faillerden birinin daha önce birçok kez yakalanan ve 29 ayrı suç kaydı bulunan N.A. adlı şüpheli olduğu saptandı. Şüpheli dün gece saat 03.00 sıralarında kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli N.A.’ya yönelik yapılan sorgulamada hırsızlık suçunu işlediği belirlenirken, failin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Kapkaç” ve “Evden Hırsızlık” gibi suçlardan toplamda 29 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli, "Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık olayında N.A. ile birlikte eve giren diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Başkan Yılmaz'dan yoğun bayram mesaisi
Başkan Yılmaz’dan yoğun bayram mesaisi
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin