Evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bilecik'te ocakta unutulan yemek sonrası evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te ocakta unutulan yemek sonrası evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Bahçelievler Mahallesi Gül 2 Sokak’ta 5 katlı apartmanda ocağın üstünde unutulan yemek nedeniyle evden dumanlar yükseldi. Komşular durumu itfaiye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve 2 itfaiye aracının gelmesi sonrası araştırma yapıldı. Dumanların ocaktan geldiğini anlayan ekipler çalışmalarının ardından normale döndü.