Evden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Evden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

50 yaşındaki Mehmet Çakır dün öğle saatlerinde ikamet ettiği İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’nde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, eve dönmeyen Çakır’ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

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Bunun üzerine Esenköy, Akıncılar, Yenice’nin kırsal alanlarında jandarma, AFAD, JAK ve İNDAK ekiplerinin arama çalışması sürüyor.