Evden çıktı bir daha geri dönmedi, kayıp adam için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden dün çıkıp bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Evden çıktı bir daha geri dönmedi, kayıp adam için arama çalışması başlatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinden dün çıkıp bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

50 yaşındaki Mehmet Çakır dün öğle saatlerinde ikamet ettiği İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’nde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi eve dönmeyen Çakır’ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bunun üzerine jandarma ekipleri öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri mahalle çevresinde 50 kilometrelik alanda arama çalışmaları başlattı.