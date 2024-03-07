Evden çıktı bir daha geri dönmedi, kayıp adam için arama çalışması başlatıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinden dün çıkıp bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

50 yaşındaki Mehmet Çakır dün öğle saatlerinde ikamet ettiği İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’nde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi eve dönmeyen Çakır’ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine jandarma ekipleri öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri mahalle çevresinde 50 kilometrelik alanda arama çalışmaları başlattı.