Evden çok sayıda silah çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kişinin evinden çok sayıda tabanca çıktı.

Evden çok sayıda silah çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir kişinin evinden çok sayıda tabanca çıktı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde Ü.T. isimli şüphelinin evinde silah bulundurduğu bilgisini üzerine operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yaptığı aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ü.T. Jandarma’da ki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.