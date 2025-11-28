Evden ziynet eşyası ve saç şekillendirici çalan kadın yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evden toplam 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ve saç şekillendirici cihaz çalan şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ekim günü ilçedeki bir ikametten yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin Ş.G. olduğu belirlendi. Şüpheli Ş.G., dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.