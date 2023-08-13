Eve 'Örümcek Adam' gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı: O anlar kamerada

Esenyurt’ta kimliği belirsiz şahıs, yanındakilerin yardımıyla bir binanın penceresine tırmanarak adeta ’Örümcek Adam’ gibi eve girdi. Zanlı, evde bulduğu telefonu alıp çevreyi gözetleyen 2 kişiyle birlikte kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz üç şahıs, sokakta gözlerine kestirdikleri binaya yaklaştı. Şüphelilerden biri diğerlerinin de yardımıyla evin birinci katındaki açık olan pencereye adeta Örümcek Adam gibi tırmandı. 2 kişi aşağıda etrafı gözetlerken pencereden yavaşça eve giren zanlı, ev sahibi Mahsun Gürhan’ın kızının telefonunu aldı. Daha sonra zanlı, çaldığı telefon ile girdiği pencereden aşağıda bulunan park halindeki aracın üstüne atladı. Hırsızlık sonrası 3 şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sabah kızının telefonunun yerinde olmadığını görünce komşusunun güvenlik kamera görüntülerini izleyen Gürhan, büyük şok yaşadı. Gürhan, durumu polis ekiplerine bildirirken, daha önce de aynı evde iki kez hırsızlık olayı yaşandığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Maddi olarak değil de içeri girip çocuğa zarar vermesinden korktuk”

Yaşadığı hırsızlık olayı hakkında konuşan ev sahibi Mahsun Gürhan, “Sabah saatlerinde eve hırsız giriyor. Tabi biz bunu kamera kayıtlarında gördüğümüzde anladık. Sabah kalktık ve kızım telefonunu bulamadığını söyledi. Diğer odaları da kontrol ettik. Arabanın üzerinde ayak izlerini gördük. Biz de emniyet ekiplerine bildirdik. Olay yeri inceleme parmak izlerini aldı. Daha önce de hırsızlık olayı oldu, balkondan kapıyı tornavida ile zorlayarak içeri girmişlerdi. Zararımız 7 bin 500 TL. Maddi olarak değil de içeri girip çocuğa zarar vermesinden korktuk” dedi.