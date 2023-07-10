Eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı.
Olay, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Kocaeren Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve girmeye çalışan hırsızı fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.D.’yi suçüstü yakaladı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.