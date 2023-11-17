Everton'a 10 puan silme cezası verildi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezasına çarptırıldı.

Everton'a 10 puan silme cezası verildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezasına çarptırıldı.

İngiliz temsilcisi Everton’a 10 puan silme cezası verildi. Premier Lig’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Everton’ın 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezaya çarptırıldığı kaydedildi. İncelemeler neticesinde, Everton’ın ilgili dönemde 124,5 milyon Sterlin zararı kabul ettiği, izin verilen limitin ise 105 milyon Sterlin olduğu aktarıldı. Everton’dan yapılan açıklamada ise karara itiraz edileceği belirtildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Everton, cezanın ardından 4 puanla küme düşme hattı 19. sıraya kadar geriledi.