Evi seraya çevirip uyuşturucu yetiştirmişlerdi: 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de sera kurulup uyuşturucu yetiştirilen ikametten 50 kök kenevir ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli’de sera kurulup uyuşturucu yetiştirilen ikametten 50 kök kenevir ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gebze ilçesinde bir ikamette kurulan serada uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan narkotik polisi adrese operasyon düzenlemiş, seraya dikili 50 kök kenevir ele geçirilmiş ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.