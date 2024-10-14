Evim Atölyem'den 'Büyüklerimize Hürmet, El Emeğine Kıymet' Etkinliği

Silivri’de kadın emeğini ve sanatını destekleyen Evim Atölyem Silivri Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 12.00 - 17.00 arasında Kalepark Sosyal Tesislerinde anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Silivri Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu etkinliğin sponsorları Nako örgü yünleri ve Beşler Gurme olarak açıklandı.

“Büyüklerimize hürmet, el emeğine kıymet” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar huzurevindeki yaşlılara hediye edilmek üzere diz battaniyeleri örecekler. Bu şenlik, hobisi veya işi örgü olan kadınların yeteneklerini sergileyebileceği ve topluma fayda sağlayabileceği bir platform sunmayı amaçlıyor. Etkinlik, kadın emeğini vurgularken toplumsal dayanışmayı güçlendirme misyonunu da taşıyor.

Derneğin kurucu üyelerinden Rabia Gürleyen, Evim Atölyem’in kadınların evlerinde ürettikleri eserleri geniş kitlelerle buluşturmayı ve topluma kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Sanatçı ve zanaatkar kadınların seslerini duyurabilecekleri bir alan sunan dernek, Silivri’de kurulan ilk resmi kadın sanat ve zanaat sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor.

Gürleyen, “Bu etkinlik sayesinde sadece kadınların yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu da güçlendiriyoruz” diye ekledi. Etkinlik ayrıca çevre koruma, kadın hakları ve tasarım gibi çeşitli toplumsal konulara farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Toplumsal dayanışma ve kadın emeğini desteklemeyi hedefleyen bu anlamlı etkinliğe, örgü tutkunlarının yoğun katılımı bekleniyor.