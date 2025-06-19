Evim Atölyem'den Kadın Emeğine İlham Veren Sergi

Silivri’de kadınların üretim gücünü desteklemek, sanatsal becerilerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği, yıl sonu sergisiyle büyük takdir topladı. Dernek Başkanı Derya Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, dört ay gibi kısa bir sürede kadınların ürettiği birbirinden özgün eserler sanatseverlerle buluştu.

"Sadece Bir Sergi Değil, Bir Dayanışma Hikayesi"

Dernek Başkanı Derya Küçük, açılış konuşmasında serginin yalnızca bir yıl sonu etkinliği değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının, üretim gücünün ve değişimin temsili olduğunu vurguladı. “Yaklaşık dört ay önce çıktığımız bu yolculukta, eğitici üyelerimizle birlikte çok kıymetli işler başardık. Kursiyerlerimiz hem öğrendi, hem üretti. Bu sergi, yaptıklarımızın sadece bir fragmanı. Daha nice güzel işler için planlarımız hazır” dedi.

Kurslardan Üretime, Kadınların Gücü Sahneye Çıktı

Sergide yer alan eserlerin her biri, farklı kurslardan elde edilen kazanımlarla ortaya çıktı. Dikiş kursu eğitmeni Selda Hoca, hiç dikiş bilmeden kursa başlayan kadınların bugün kendi dikimlerini yapar hale geldiklerini ifade ederek, “Makineyle ilk kez bizimle tanışan kadınlar oldu. Hepsi büyük bir istekle çalıştı. Bu ürünler, kısa sürede gösterdikleri emeğin somut kanıtı. Bundan sonrası için daha fazla katılım ve daha güçlü üretim hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ahşap boyama ve geri dönüşüm eğitmeni Azize Hanım da, kursun hem yaratıcı hem de sürdürülebilirlik odaklı yapısına dikkat çekti. “Katılımcılar evde kullanmadıkları ürünleri getirdi; eski tavalar, tencereler, küçük mobilyalar… Hepsi burada dönüştü, renklendi, yeniden yaşam buldu. Artık bu ürünler evlerin en güzel köşelerinde kullanılacak” dedi.

Makrome kursu eğitmeni Handan Hanım ise, sadece üç haftalık bir süreçte harikalar yarattıklarını belirterek, “Düğümün ve ipin diliyle sanat yaptık. ‘İplerin düğümlerle dansı’ diyoruz biz buna. Dörder saatten üç hafta boyunca toplamda 12 saatlik dersle ortaya çıkan işler, katılımcıların içindeki potansiyelin yansımasıdır” dedi.

Üç Günlük Sergiye Tüm Silivri Davetli

Kadınların üretimlerini ve emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen sergi, üç gün boyunca açık olacak. Silivri halkı, hem sanatsal hem de toplumsal değer taşıyan bu sergiyi ziyaret ederek, kadın emeğine destek vermeye davet ediliyor.

Dernek Başkanı Derya Küçük, son olarak “Bu süreçte emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Birlikte üretmenin gücüyle çok daha fazlasını başaracağız” mesajını verdi.