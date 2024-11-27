Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği açılışı gerçekleştirildi.
NewCenter alışveriş merkezi 2. Katta açılan Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği'nin başkanı Derya Küçük, programa katılan davetlilere teşekkür etti.
NewCenter alışveriş merkezi 2. Katta açılan Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği’nin başkanı Derya Küçük, programa katılan davetlilere teşekkür etti.
Programa İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılım sağladı.