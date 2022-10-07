Evin bahçesinde bulunan aracı kundaklayıp kayıplara karıştılar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde evin bahçesinde bulunan hafif ticari aracı kundaklayan ve camını kıran kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Handan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Kaya’ya ait 43 UV 949 plakalı hafif ticari araç, evinin bahçesindeyken kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı ve camları taşla kırıldı. O esnada marketten evine dönen kiracı arabanın ön kaputunun bezle yakıldığını görünce bahçe kapısından atlayarak yangını söndürdü. Bahçe kapısından atlayan kiracı hafif şekilde yaralanırken araç sahibine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kiracı hastaneye kaldırılırken polis kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.