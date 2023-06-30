Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesinde bir sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yakalama anı amatör kameraya yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesinde bir sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yakalama anı amatör kameraya yansıdı.
Olay, Alanyurt Esentepe Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitenin bahçesinde yılanı gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladılar. Aparatla yakalanan yılan doğaya salındı.