Evin mutfağındaki maymun böyle yakalandı

Bursa'da bir evin mutfağına giren yavru maymun, nefes kesen operasyonla yakalandı.

Evin mutfağındaki maymun böyle yakalandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursa’da bir evin mutfağına giren yavru maymun, nefes kesen operasyonla yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ’Mutfağımda maymun var’ ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şaşırdı. Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu. Maymun, Karacabey’de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.