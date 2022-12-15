Evinde bıçaklanarak yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Bursa’da bir evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Meydancık Mahallesi’nde bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikamet içinde bıçak darbesiyle yaralanan İ.A. (20) ile karşılaştı. Polis ekiplerince sağlık görevlilerine bilgi verildi. Olay yerine hemen gelen sağlık ekipleri yaralıyı bölgedeki en yakın hastaneye götürdü. Yaralı genç, hastane doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.