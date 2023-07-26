Evinde klima olmayanlar aquaparkları doldurdu

Bursa’da termometrelerin 42 derece olarak ölçtüğü en sıcak günde vatandaşlar, serinleme yöntemini aquaparklarda buldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bursa’da vatandaşlar, havuzlara akın etti. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre bugün hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülürken yarın biraz daha serin olması bekleniyor. Evinde klima olmadığını belirten vatandaşlar ise böyle serinlemeye çalıştıklarını söyledi. Bugün Bursa’nın en sıcak günü olacağını günler öncesinden öğrendiklerini belirten vatandaşlar, "Termometreler 42 derece olarak ölçüyor. Bizim de evimizde klima olmadığı için serinleme yöntemini aquaparka gelerek bulduk. Burada gayet güzel bir kalabalık var. Herkes serinlemek için buraya gelmiş" dedi.

Bursa’da Ninova Aquapark Müdürü olan Numan Özer ise, "12 yıldır burada görev yapmaktayım. Bugün Bursa’nın en sıcak günü. Valiliğin açıklamasına uyan birçok vatandaşımız var. Burada serinleyen vatandaşlarımızın sayısı da 500’ü geçti. Hafta içi olmasına rağmen yoğunluğumuz gayet güzel. Bizlerin asıl amacı buraya gelen vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı şekilde vakit geçirmelerini sağlamak. Vakit geçirirken de eğlenerek serinlemelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.