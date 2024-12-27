Evinde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
Silivri Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Aksoy Sokak'tan gelen bir mahsur kalma ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Yalnız yaşayan ve düşerek ayağını kıran yaşlı bir vatandaşın yardımına koşan ekipler, İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi ile koordineli bir çalışma yürüterek duruma müdahale etti.
Silivri Belediyesi, Cumhuriyet Mahalle'sinde evinde mahsur kalan yaşlı vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir İtfaiye ekipleriyle iş birliği içinde yapılan müdahalede, evinde düşerek ayağını kıran yaşlı vatandaş başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Ekipler, yaşlı vatandaşa ulaşarak ilk kontrolleri sağladı ve ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaş, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.