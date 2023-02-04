Evinde ölü bulunan okul müdürünün cenazesi memleketine uğurlandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan okul müdürü evinde ölü bulundu. Okul müdürünün cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından memleketine uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz Ortaokulu Müdürü Adem Coşkun’dan (46) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ve polis ekipleri müdürün yaşadığı Sevgi Mahallesi Selami Şaşmaz Caddesi’nde daireye gitti. İçeri giren ekipler, Coşkun’un hareketsiz vaziyette yerde buldu. Yapılan incelemelerin ardından sağlık ekipleri Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirlerken, Coşkun’un cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ayrıca, Adem Coşkun’un ölüm sebebinin kalp krizi olabileceği üzerinde duruluyor.

Hayatını kaybeden Lüleburgaz Ortaokulu Müdürü Adem Coşkun’un, görev yaptığı Lüleburgaz Ortaokulunda yapılan helallik töreni ile memleketi Yozgat’a uğurlandı. Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.