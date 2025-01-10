Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin internette intihar yöntemlerini araştırdığı ortaya çıktı

Ankara’da ikamet ettiği evinde ölü bulunan ve intihar ettiği tespit edilen Roket Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (Roketsan) mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in incelenen cep telefonu internet arama geçmişinde intihar yöntemlerine dair araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Yapılan diğer incelemelerde ise herhangi bir cinayet unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

Roketsan’da yazılım mühendisliği görevi yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, Yenimahalle’de yaşadığı apartman dairesinde 3 Ocak günü ölü olarak bulunmuştu. Yapılan incelemelerde ise Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumuna götürülen Yücel’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak ve memleketi Isparta’da toprağa verilmişti.

Cep telefonu incelendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yücel’in incelenen telefon imajında olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler hakkında araştırmalar yaptığı öğrenildi. Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.