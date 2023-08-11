Evindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evindeki tarihi eser niteliğindeki eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli yakalandı.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde evindeki tarihi eser niteliğindeki eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli yakalandı.
Şarköy Camikebir Mahallesi’nde F.G. isimli şahsın tarihi eser objeleri piyasaya sürmeye çalıştığının tespiti üzerine, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet tam otomatik metal dedektörü, 1 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sütun, 6 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke ve 1 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen heykel ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.