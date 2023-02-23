Evinden ekmek almaya çıkan 19 yaşındaki Bilgehan'dan hala haber yok

Bilecik’te dün evden ’Ekmek almaya gidiyorum’ diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin’den halen haber yok.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak üzerindeki oturduğu evden saat 15.00 sıralarında ’Ekmek almaya gidiyorum’ diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin’i bulmak için ailesi seferber oldu. Dünden bu yana kendisinden haber alınamadığı anlatan amcası Adnan Bilgin, "Dün yeğenim öğleden sonra evden ekmek almak için çıkmış. Kendisinden hala haber alınamadı. Gören ve nerde olduğunu duyan arkadaşları lütfen baba ulaşsın. Telefon numaram 0545- 870-9701" dedi.

Öte yandan emniyet güçlerinin, 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin’i bulmak seferber olduğu öğrenildi.