Evine giren hırsızı öldürmüştü, bakın ne karar çıktı

Kocaeli’de evine hırsızlık için giren kişiyi çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren sanık hakkında görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşa kapılması sebebiyle meşru müdafaa sınırlarını aştığını değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

14 Ocak 2022 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda Osman K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duymuş, seslerin geldiği tarafa yöneldiğinde Murat Yarar isimli şahısla karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Osman K., elinde bulunan bıçakla evine giren Yarar’ı bıçaklamıştı. Evden Kaçan Murat Yarar fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Osman K. ise tutuklanmıştı.

"Sanık öldürme kastıyla hareket etmemiştir"

Tutuklu sanık Osman K.’nın, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Murat Yarar’ın ailesi ve tutuklu sanık Osman K. katıldı. Savunma yapan sanık avukatı, "Maktul sanığın evinde ne arıyordu, herhalde çay içmeye gelmedi. Sanık ve maktul birbirlerini tanımamaktadır, aralarında husumet de yoktur. Maktulün adli sicil kaydına bakıldığında hırsızlık suçu için eve girdiği görüşündeyiz. Sanık ilk saldırının maktulden geldiğini ifade etmiştir, bunun aksini belirtecek bir delil bulunmamaktadır. Korku ve panik halinde olan birinin kasıtla eylemi gerçekleştirdiğinden bahsedilemez. Sanık öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yarar ailesinin avukatı ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Korku ve panikle hareket ettim"

Tahliyesini isteyen Osman K., "Arbede esnasında olay gerçekleşmiştir. Korku ve panikle hareket ettim. Bunlar göz önünde bulundurularak karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşa kapılması sebebiyle meşru müdafaa sınırlarını aştığını değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.