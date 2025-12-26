Evini alkol imalathanesine çevirmiş
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde emniyet ekipleri, bir ihbar üzerine eve düzenledikleri baskında, 48 yaşındaki E.A.'nın evini kaçak alkol imalathanesine çevirdiğini tespit etti. Operasyonda çok sayıda kaçak içki ve imalat düzeneği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Serdivan’da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Operasyon
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Serdivan ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi.
İkamette Kaçak İmalat Düzeneği Bulundu
Ekiplerce E.A. (48) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; kaçak alkol üretiminde kullanılan 2 adet etil alkol damıtma düzeneği, bu düzeneklerle imal edildiği belirlenen 57 litre sahte alkollü içki, 8 litre etil alkol, 11 şişe kaçak alkollü içki ile 7 kilogram anason tohumu ele geçirildi.
Şüpheli Gözaltında
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli E.A. gözaltına alınırken, şahıs hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Emniyet birimleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.