Evini dikizlediğini iddia eden komşusunun evine pompalı tüfekle mermi yağdırdı... Korku dolu anlar kamerada

İstanbul’da komşusunun evini dikizlediğini iddia eden adam "Ben size söylemedim mi sizi mermi manyağı yaparım" diyerek komşusunun evine pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydederken alkollü olduğu öğrenilen şahıs ise özel harekat ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis aracına bindirilmek için evden çıkarıldığı esnada şahsın hala komşularına tehditler savurduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Olay saat 03.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi 780 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet isimli bir şahıs önceden de tartıştığı komşularının evini gözetlediği iddiası ile pompalı tüfekle komşusunun evine ateş etmeye başladı. Ateş ettiği esnada "Ben size demedim mi lan bu eve bakmayacaksınız diye. Sizi mermi manyağı yaparım" diyen şahıs, pompalı tüfekle komşusunun evine mermi yağdırdı. Alkollü olduğu öğrenilen Samet isimli şahıs küfür ve hakaretler eşliğinde ateş etmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahıs özel harekat ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın küfürler ve tehditlerle ateş ettiği anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltına alınırken tehditlerine devam etti

Evinin dikizlediği iddiası ile komşusunun evine yağdırdığı mermilerden birinin saçması ise camdan sekerek komşusunu yaraladı. Yaralanan adamın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan şahıs gözaltına almak için ekip aracına götürüldüğü esnada polislerin yanında gördüğü komşularına "Çıkayım sizinle görüşeceğim" diyerek tekrar tehditler savurmaya başladı. Durumu öğrenmemek için gelen arkadaşlarına ise "Abi bunlar bir şey yaparsa hakkını verin ben çıkınca zaten görüşeceğim" dedi. Arkadaşlarının ise "Bak devlet adamının elindesin yapma böyle" dediği duyuldu.

Silahlı saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri ise apartmanda incelemelerde bulundu. İsminin Samet olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.