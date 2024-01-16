Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli jandarmaya yakalandı

Tekirdağ İl jandarma komutanlığı ekiplerinin Ergene ilçesi Ulaş Mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda, evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesinde ikamet eden A.A. adlı şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 70 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, kenevir öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve bitki yetiştirmede kullanılan sıvı gübre ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Jandarma ekipleri A.A. adlı şüpheliyi yasadışı ekim, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlaması ile gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.