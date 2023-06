Evini ve hayatını birleştirecek çiftlere dekorasyon önerileri

Bir evi dekore etmek, mobilya seçmek, mobilya ile uyumlu öğeleri belirlemek kolay bir süreç değil. Divanev yeni evlenecek çiftler için dekorasyona dair önemli ipuçları paylaştı.

Evlilik sürecindeyken tüm evin dekorasyonunu kişiselleştirmek ve ortak bir yaşam alanı oluşturmak, çiftler için zor ve zaman alan süreç olabilir. Yataş Grubu’nun yurt içi ve yurt dışında büyüyen mobilya ve uyku markası Divanev, yeni evlenecek çiftlere mobilya alışverişi öncesinde önerilerde bulundu. Mobilya alışverişine nereden başlayacağını bilemeyen ve kişisel zevklerini ev dekorasyonuna nasıl yansıtacağını arayanlar için seçenekler sunuluyor.

’’Ortak zevklerinizi yansıtan mobilyalar seçin, yaşam alanlarınızın ölçülerine dikkat edin’’

Marka, çiftlere şu önerilerde bulundu: ’’Evin merkezi salonlar, evde beraber en çok zaman geçirilen alanların başında geliyor. Öncelikle mobilya seçimine de salondan başlamalısınız. Seçimlerinizi yaparken evde geçirilen zamanın kalitesini artırmak için konfordan ödün vermemelisiniz. Bu açıdan estetik ve rahatlığı merkeze alarak düzenlenmiş bir dekorasyon için önce tarzını belirleyin; modern, modern şık, zamansız, İskandinav vb.

Dekorasyonda estetik görünümü konforla harmanlamak isterseniz, nötr renk seçeneklerine sahip koltuk takımlarına yönelmenizi öneriyoruz. Böylelikle halı, perde, kırlent, aksesuarlar ve duvarda kullanılacak boya rengi ile dilediğiniz renk dengesine ulaşabilirsiniz.

’’Yemek odasına karar verirken ilk öncelik konsol seçiminde olmalıdır’’

Yeni evli çiftler, evlendikten sonra bilindiği üzere bol bol misafir ağırlayarak mutluluklarını onlarla paylaşıyor. Özellikle bolca servis takımına sahip yeni evliler için depolama alanı da büyük önem taşıyor. Bu yüzden yemek odasına karar verirken ilk öncelik konsol seçiminde olmalıdır.

Uzayan keyif dolu sohbetlerde yemek masalarının konforu da görünümü kadar önemlidir. Tarzınızı belirledikten sonra ihtiyacınıza göre sabit ve açılır yemek masası alternatiflerinden dilediğinizi seçerek yemek odanızı tamamlayabilirsiniz. Hatta alanın ölçülerine göre dikdörtgen ve yuvarlak masa alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca sandalye seçenekleri içinden sizin için en uygun 6’lı sandalyeyi dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

’’Yatak odasında sakinleştirici ve dinlendirici bir atmosfer oluşturmak için nötr ve pastel tonlardan oluşan bir renk paleti tercih edebilirsiniz’’

Yatak odasında sakinleştirici ve dinlendirici bir atmosfer oluşturmak için nötr ve pastel tonlardan oluşan bir renk paleti tercih edebilirsiniz. Gri, bej, açık mavi, açık yeşil veya lavanta gibi pastel renkler doğru seçim olabilir. Farklı kumaş ve renk alternatifi sunan baza başlık çeşitleri arasından kendi tarzınıza uygun bir stil oluşturabilirsiniz. Ayrıca yatak örtüsü, kırlent ve halı gibi tekstil ürünlerinin uyumu ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Yatak odasının düzeni, rahatlatıcı bir ortam oluşturduğu için depolama alanı yatak odalarında önemlidir. Dolayısı ile bazalı yatak tercih ederek kullanmadığınız eşyalarınız için pratik bir saklama alanı oluşturabilirsiniz. Her yatak odası takımının baza ve karyola alternatifi olduğunu da unutmayın. Hatta dekorasyonunuzla uyumlu saklama bölmeli puflarla günlük eşyalarınız her an elinizin altında ve düzen içinde durabilir. Çok çekmeceli şifonyerlerle sık kullandığınız eşyalarınız için alternatif kullanım alanı oluşturabilirsiniz. Eğer gardıroba yatak odanızın içinde yer verecekseniz doğru dolap seçimi için alanın büyüklüğünü göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle dar mekanlar için sürgü veya akordeon kapaklı dolapları tercih edebilirsiniz. Her yatak odası takımı için alternatif dolap kapakları ve ölçüleri mevcut. Ayna ve camlı dolaplar ışığı yansıttığı için mekana ferahlık ve derinlik katacağını da unutmayın. Eğer büyük bir giyinme odası planlıyorsanız, modüler köşe dolapları sayesinde sonsuz kombinasyonla eklemeler yaparak dilediğiniz gibi giyinme alanı oluşturabilirsiniz.

Ev dekorasyonunda doğru halı seçimi

Ev dekorasyonunun tamamlayıcı unsurlarının başında gelen halılar yaşam alanınıza konfor katmanın yanı sıra dekorasyon unsuru olmaları sebebiyle de önem kazanmaktadır. Bu yüzden evlerine farklı bir dekoratif soluk katmak isteyen çiftler, halılarını seçerken iç mekanlarının tarzına uygun halılar seçmeye özen göstermelidir.

Ev dekorasyonunda aydınlatmanın önemi

Yaşam alanınız şekillendikten sonra aydınlatma, dekorasyonu tamamlamak açısından kritik bir önem taşımaktadır. Dolayısı ile dekoratif anlamda hacimli bir obje olarak dikkat çeken aydınlatmaları seçerken, evinizin genel dekorasyon tarzıyla da uyumlu olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca yaşam alanına ışığın doğru ve farklı seviyelerde yayılması için aydınlatmanın mobilyalar ile dengeli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Tüm bu sebeplerle farklı ihtiyaçlara hizmet eden birden fazla aydınlatma kullanarak dekorasyonunuza derinlik katabilir, günlük kullanımınızda ihtiyacınıza uygun aydınlatmalarını tercih edebilirsiniz.

Geniş ve yüksek tavanlı salonlarda hacimli modern avizelere ya da sarkıt lambalara yönelebilirsiniz. Yemek masasının üstündeki avizenin yanı sıra, salonun kritik yerlerini aydınlatabilecek lambader ve masa lambaları ile odaklı aydınlatma tercih ederek dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.’’