Evini yenilemek isteyen ofislere koşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 7 ilçede yaklaşık 5 bin bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm projesi için kurduğu bilgilendirme ofisleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından kamuoyuna duyurulan ve kentin en büyük dönüşüm hamlesi olarak nitelendirilen proje kapsamında, 7 ilçe ve 14 bölgede dönüştürülmesi gereken yaklaşık 5 bin bağımsız birim belirlendi.

Yapılan çalışmaya göre kentsel dönüşüm; İzmit’te Körfez (401), Kadıköy (928) ve Karabaş (343); Derince’de Dumlupınar (150), Yavuz Selim (238) ve Çenedağ (394); Gölcük’te Donanma (382) ve Piyalepaşa (276); Karamürsel’de 4 Temmuz (689) ve Kayacık (463); Körfez’de Güney (425); Darıca’da Kazım Karabekir (312) ve Bağlarbaşı (445) ile Çayırova’da Yenimahalle (286) mahallelerindeki bağımsız birimlerden başlayacak.

Süreç ve destekler hakkında bilgilendirme yapılıyor

Projenin açıklanmasının ardından İzmit, Derince, Gölcük, Karamürsel, Darıca ve Çayırova’da kurulan bilgilendirme ofislerine başvuran vatandaşlar, süreç hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Belediye yetkilileri, belirlenen alanlarda hak sahiplerinin yüzde 50+1’inin rızası sağlandığında kesinleşme safhasına geçileceğini belirtti. Bu aşamanın ardından evlerin rayiç değer tespiti yapılarak proje aşamasına geçilecek ve vatandaşlara evleri karşılığında daire teklifleri sunulacak. Anlaşma sağlayan hak sahipleriyle muvafakatname imzalanacak.

Hibe, kredi ve kira desteği sağlanacak

Açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hak sahiplerine konut için 875 bin lira, ticari alanlar için ise 437 bin 500 lira hibe verilecek. Bu hibeler, vatandaşın borcundan düşülecek. Kalan borç ise 180 ay vade ile ödenebilecek.

İnşaat sürecinde ev sahiplerine 2025 yılı için aylık 5 bin 500 lira kira desteği verilecek. Kiracılara ise iki kira bedeli tutarında taşınma yardımı yapılacak.

Vatandaşlar projeden memnun

Ofisleri ziyaret eden vatandaşlar, kafalarındaki tüm sorulara yanıt bulduklarını ifade etti. Bir vatandaş, "Sürece başladık. Evraklarımızı tamamlayıp kentsel dönüşüm ile evimizi yenilemek istiyoruz. Buradaki arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Aklımızda soru işareti kalmadı. Müteahhit anlamında sıkıntı yaşamak istemiyoruz. O yüzden gelip bilgi almak istedik" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, proje hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, belediyenin resmi internet sitesinde adresleri ve telefon numaraları yer alan 6 ilçedeki kentsel dönüşüm ofislerini ziyaret edebileceğini bildirdi.