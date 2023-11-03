Evinin balkonundan ateş etti, polis ekiplerince yakalandı

Beylikdüzü’nde evinin balkonundan havaya tabanca ile ateş eden şahıs, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken olay anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat gece 02.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. isimli şahıs, yaşadığı dairenin balkonundan tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şahsı dairesinde yakalayan ekipler gözaltına alarak karakola götürdü. M.A.’nın evi ekiplerce aranırken tabanca bulunamadı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken havaya ateş ettiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.