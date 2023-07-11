Evinin önünde silahla vuruldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evinin önünde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı. Kurşunlardan biri ise seyir halindeki otomobile isabet ederken sürücü şans eseri yara almadı.

Olay, Arapçeşme Mahallesi 1013/ 3 Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Dönmez evinin önündeki kaldırımda oturduğu esnada, öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Murat isimli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan 4 kurşundan biri Burak Dönmez’in sol bacağına isabet etti. Burak Dönmez kanlar içinde yerde kalırken, Murat isimli şahıs kaçarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerine yaptığı incelemelerde, 1012 Sokak’ta seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 34 UT 4542 plakalı otomobilin sağ ön kapısına 1 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Otomobilin camı kırılırken, şans eseri sürücü yara almadı.

Polis, kaçan şahıs yakalamak için çalışma başlattı.