Evladını kaybeden anneden, deprem bölgesine yürekleri burkan not

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyaları başlatıldı. Elazığ’da evladını kaybeden bir annenin hazırladıkları yardım kolilerinin içinden çıkan not okuyanları duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyaları başlatıldı. Elazığlı vatandaşlar da depremin ilk anından itibaren komşu şehir Malatya başta olmak üzere deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Vatandaşların deprem bölgesine gönderilmek üzere getirdikleri yardım malzemelerinin içinden herkesi duygulandıran bir not çıktı.

Evladını kaybeden annenin yazığı notta, “Ben bebeğimi yeni kaybettim. Ona giydirmek nasip olmadı. İhtiyacı olanlar giydirsin bize de dua etsin” ifadeleri yer aldı. Notu gören görevliler ise duygu dolu anlar yaşadı.