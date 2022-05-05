Evlat nöbeti tutan babalar HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen Ankara'ya gelen 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı. Çelengi kırmaya çalışan HDP'liler ile emniyet mensupları arasında gerginlik yaşandı.

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  • 05.05.2022 12:20
  • Güncelleme: 05.05.2022 12:56
Evlat nöbeti tutan babalar HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Diyarbakır’da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen Ankara’ya gelen 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı. Çelengi kırmaya çalışan HDP’liler ile emniyet mensupları arasında gerginlik yaşandı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan aileleri temsilen Ankara’ya gelen 3 baba, HDP Genel Merkezi önüne "Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Celil Bekdaş, "Buraya gelme sebebim HDP Diyarbakır’dan kaçtı, kapattı orayı. Benim oğlum 15 yaşında hastaydı. Burada herkese sesleniyorum 9 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var? Peki bizim evlatlarımız nerede, bilmiyoruz. Benim ne gündüzüm, ne gecem ne bayramım var. HDP her zaman Kürtleri kandırdı" dedi.

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"Bu HDP hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür eden baba Bekdaş, "Ben burada sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma teşekkür ederim. Bu HDP hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamazlar. Beni bana bıraksınlar. Ben burada Türküm, Diyarbakır’da Kürdüm, Trabzon’da lazım. Ben evladım gelene kadar bunun peşini bırakmam. Ben Türk vatandaşıyım, Kürdüm. Kendine gel benim evladımı getir bana. Ben evladımı alacağım senden ama ölüsü ama dirisi. Sanma ki senin peşini bırakacağım, çünkü sen benim ciğerimi yaktın. Benim yuvamı yıktın" ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki babalar Celil Bekdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, HDP Genel Merkezi önüne gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a da tepki gösterdi.

HDP’liler çelengi kırmaya çalıştı

Milletvekili Başaran ve HDP’lilerin evlat nöbetindeki babaların bıraktığı siyah çelengi kırmaya ve yazıyı yırtmaya çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Evlat nöbetindeki babalar HDP’lileri durdurmak isteyince olaya polis ekipleri müdahale etti. HDP Genel Merkezi önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin araya girmesiyle yaşanan gerginlik sona erdi.

İHA

SHA Editör
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