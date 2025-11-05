Evlendiğini öğrendiği eski eşini bıçakla ağır yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı eşinin başkasıyla evlendiğini öğrenen şahıs, eski eşini bıçakla ağır yaraladı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşandığı eşinin başkasıyla evlendiğini öğrenen şahıs, eski eşini bıçakla ağır yaraladı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak’taki bir evde meydana geldi. Kadir B. (62), konuşmak için yaklaşık 2 sene önce boşandığı Tayyibe T.’nin (60) evine gitti. Kadın evin kapısını açınca eski koca zorla içeri girdi. Konuşma sırasında kadının 3 ay önce evlendiğini öğrenen öfkeli eski koca, kadını darbetmeye başladı. Yere yatırdığı kadının boğazını sıkan şahıs, elindeki bıçakla defalarca yaraladı. Kadın ise adamın elini ısırarak kurtulup dışarıya kaçtı. Çığlıklar atan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Kadir B.’yi yakalayarak gözaltına alırken, yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadir B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.