Evlenecek çiftler 11.11.2025’i unuttu.

Edirne’de evlenmeye karar veren çiftler, takvimde özel bir tarih olarak öne çıkan 11.11.2025 için nikâh randevusu almadı.

Geçmiş yıllarda benzer özel tarihlerde (02.02.2022, 10.10.2020 gibi) nikâh salonlarında yoğunluk yaşanırken, bu yıl ayı ilginin görülmemesi dikkat çekti.

Edirne Belediyesi Evlendirme Memurluğu yetkilileri, şu ana kadar 11 Kasım 2025 tarihi için hiçbir nikâh başvurusu yapılmadığını belirtti.

Yetkililer, bazı özel tarihlere çiftlerin daha fazla ilgi gösterdiğini ifade ederek, 06.06.2026 tarihine şimdiden çok sayıda başvuru yapıldığını aktardı.