Evlenecek çiftlere organizatörden tavsiye: 'Nikah şekeri yerine depremzedelere yardımda bulunabilirsiniz'

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlenecek çiftlerin düğün hazırlıkları başladı. Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, evlenecek çiftlerin misafirlere ikram olarak şeker veya süs eşya vermek yerine bu bütçeyi depremzedelere yardım olarak bağışta bulunmalarının güzel bir hediye olacağını ifade etti.

Yazın yaklaşmasıyla birlikte evlenecek çiftlerin düğün hazırlıkları da başladı. Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı ve By Mustafa Organizasyon’un sahibi Mustafa Bozkurt evlenecek çiftlere tavsiyelerde bulundu. Bozkurt, çiftlerin düğünlerine gelen konuklar için şeker veya süs eşya dağıtmak yerine bu bütçeyle depremzedelere yardım edilebileceklerini belirtti.

“Nikah şekeri yerine depremzede kardeşlerimize bağışta bulunalım”

Düğün Organizatörü Mustafa Bozkurt, “Deprem dolayısıyla ülkemize geçmiş olsun diliyoruz, etkinlik sendikası olarak bir kampanya başlattık. Hazırladığımız kampanya ile evlenecek çiftlerimize diyoruz ki nikah şekeri yerine depremzede kardeşlerimize bağışta bulunalım. Bu bütçeleri depremzedelere harcayın. Türkiye’de yılda ortalama 450-500 bin düğün oluyor. 300 kişilik bir düğünde basit bir nikah şekerine 30 bin TL harcanıyor” dedi.