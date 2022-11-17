Evlerden av tüfeği ve odun kesme makineleri çalan şüpheliler yakalandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki farklı evden av tüfeği ve odun kesme makineleri çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Mahallesi’nde iki farklı evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını S.D., A.D., ve T.O., isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları av tüfeği ve odun kesme makineleri de bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D. ve T.O. ise tutuklandı.