Evlerden çaldıkları eşyaları satıyorlardı yakalandılar: 1 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evlerden çaldıkları malzemeleri satan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerden çaldıkları eşyaları satıyorlardı yakalandılar: 1 tutuklama
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde evlerden çaldıkları malzemeleri satan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde evlerde yaşanan hırsızlığa ilişkin çalışma başlatıldı. Çalışma neticesinde hırsızlığı H.Ç., B.Ş. ve M.Y. isimli 3 şüphelinin gerçekleştirdiği ve çalıntı eşyaları da A.Ö.’ye sattıkları belirlendi. Motorlu testere, televizyon, kurusıkı tabanca, iş aletleri, kablolar ve 24 parça çalıntı malzemenin ele geçirildiği operasyonda ekipler eşyaları sahiplerine teslim etti. Gözaltına alınan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.