Evlere girerek televizyon ve tablet çalan şahıs yakalandı

Arnavutköy’de evlere girerek televizyon ve tablet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın daha önceden yağma, gasp, uyuşturucu ticareti gibi konulardan da 40 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Arnavutköy Anadolu ve Merkez Mahallesi’nde bulunan 2 ikametgaha girerek televizyon ve tablet çalan şahıs polis ekiplerinin sokakta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından tespit edildi. Kamera çalışması sonrasında kimlik bilgilerinin Y.U. olduğu tespit edilen kişi polisin operasyonu sonucunda Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan evinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önceden yağma, gasp, uyuşturucu ticareti gibi konulardan da 40 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.