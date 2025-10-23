Evlerinden adeta cephanelik çıktı

Bilecik’te jandarma tarafından 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında bomba ve uyuşturucu arama köpek unsuruyla Söğüt ve İnhisar ilçelerinde 3 şüpheli şahsa ait 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 229 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 189 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet tırtıklı, kabzalı bıçak ele geçirdi. Yapılan operasyonda gözaltına H.U., A.K. ve H.S. isimli şahıslar hakkında adli tahkikata başlatıldı.