Evlerini sahte alkol üretim tesisine çevirmişler

Bursa’da evlerinde kaçak içki ürettikleri tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca kaçak/sahte alkol üretimi ve satışına yönelik başlatılan faaliyetlerde, Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi’nde 3 ayrı adreste sahte alkol üretilerek satış yapıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan araştırma neticesinde; E.F. (72), F.O. (70), M.M. (72) isimli şüphelilerin adreslerinde kaçak/sahte alkollü içeceklerin üretimini yaptıkları anlaşıldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde suç unsuru malzemelerin yakalanmasına yönelik yapılan adli arama neticesinde; 319,5 litre alkol, 2 adet damıtma kazanı, 2 adet hammadde kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.