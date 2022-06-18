Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı

Düğün sezonunun gelmesiyle tektaş pırlanta yüzüklere talep arttı. Tektaş yüzüklerin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık 2 kat artış görülüyor.

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  • 18.06.2022 09:32
  • Güncelleme: 18.06.2022 11:18
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Düğün sezonunun gelmesiyle tektaş pırlanta yüzüklere talep arttı. Tektaş yüzüklerin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık 2 kat artış görülüyor.

Havalar ısındı, düğün sezonu başladı. Evlilik teklif edecekleri tektaş pırlanta telaşı sardı. Tektaş pırlanta yüzük fiyatları geçen seneye göre yüzde 100’e yakın arttı. Geçen sene 2 bin 500 - 3 bin lira civarında satılan 0,18 karatlık tektaş yüzüklerin fiyatı bu sene 5 bin lirayı aştı. Pırlanta fiyatlarındaki artış evlenme teklif edecekleri kara kara düşündürüyor. Pırlanta satan esnaf ise fiyatlarda artış olduğu için baget kesim olarak bilinen düşük ayarlı yüzüklere de yönelme olduğunu söylüyor.

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Baget yüzükler revaçta

Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte tektaşlar yüzüklere talebin arttığını söyleyen Can Dilli, ’’Pandemi döneminin ardından düğün sezonunun gelmesiyle birlikte tektaş yüzüklere talep arttı. Bu talebin yanında tektaş yüzüklerin fiyatı da arttı. Geçen sene 2 bin 500 lira olan 0,18 karatlık yüzüklerin fiyatı bu sene 5 bin lirayı aştı. Ortalama olarak ise 0,30 ve 0,40 karatlık yüzükler talep görüyor. Fiyatların artmasından dolayı baget kesim dediğimiz düşük ayarlı pırlanta yüzüklere de yönelme oldu. Evlilik teklifi genel olarak tektaş pırlanta yüzüklerle yapılıyor ama son dönemde baget kesim yüzükleri de evlilik teklifi için alanlar oldu. Baget kesim yüzükler düşük karatlı ve kesimi farklı olduğu için tektaş pırlantaya göre daha düşük fiyatlardan satılıyor. Pırlantaların fiyatı rengine, büyüklüğüne ve kesimine göre değişiyor’’ dedi.

Sertifikalı pırlantalar tercih edilmeli

Pırlanta yüzük alacaklara tavsiyelerde de bulunan Dilli, ’’Pırlanta yüzük alacaklar bilindik kuyumculardan alışveriş yapmalı. Pırlantaların kimliği diyebileceğimiz sertifikaları var. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalı pırlanta yüzükler tercih edilmeli’’ şeklinde konuştu.

İHA

Editör
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