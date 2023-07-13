Evlilik vaadiyle kandırıp 60 bin lirasını dolandırdı

Ankara’da sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyen bir kişi, 60 bin lirasının dolandırıldığını iddia etti.

İddialara göre, Ankara’da yaşayan Ahmet Akbaş (45), sosyal medya üzerinden kendisini K.B. olarak tanıtan B.N. (19) ile tanıştı. 26 yaşında olduğunu söyleyen B.N., Akbaş’ı evlenme vaadiyle tuzağa düşürüp ihtiyaçları olduğunu söyleyerek sürekli para istemeye başladı. B.N. nişan töreni, harçlık, yol parası, ev kirası ve ailesinin hastane masrafları gibi sebepleri öne sürerek Akbaş’tan iki aylık süreçte toplam 60 bin lira aldı. İlerleyen zamanda B.N.’nin hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Akbaş, dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. B.N.’nin hattını kapattığını ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığını ifade eden Akbaş, gizli numara ile aranarak davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini ileri sürdü. Zor durumda olduğunu ifade eden Akbaş, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

“Nişanlanacağımızı söyleyip bana tek taş yüzük aldırdı”

İnsanlık onuruyla oynandığını söyleyen Akbaş, “Sosyal medyada 26 yaşındaki bir kızla tanıştım. Kendisiyle görüştük. Bana evlenebileceğimizi söyledi. Ben de ona inanarak arkadaşlığımı devam ettirdim. Benden istekleri olmaya başladı. Banka hesabına para gönderdim. Alışverişe çıktık. Nişanlanacağımızı söyleyip bana tek taş yüzük aldırdı. Altın bileklik aldım. Babasının ev kirasını ödeyemediğini söyleyip tekrar para istedi. Ben de kendisine inanarak her seferinde para gönderdim. Benden sürekli para isteyince dolandırıcı olduğunu anladım. Duygularımla ve haysiyetimle oynadı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçi oldum. Toplam 60 bin liramı aldım. 2 aylık sürede yaptı tüm bunları” dedi.

“İkamet ettiği yer başka bir yermiş”

Şüpheli hareketlerinin durumun farkına varmasına yardımcı olduğunu ifade eden Akbaş, “Kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğimde benden kaçıyordu. Kimlik numarasını istediğimde vermiyordu. İkamet ettiği yer başka bir yermiş. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumda, ‘Bir şey olmaz, istediğin yere ver’ dedi. Telefonu şu anda kapalı ulaşamıyorum. Beni sürekli gizli numaradan arayıp, ‘Şikayetini geri çek’ diyor” diye konuştu.