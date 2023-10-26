Evren'de 16 kilometrelik çift kat asfalt çalışması tamamlandı

Ankara’nın Evren ilçesinde belediye ekipleri tarafından 16 kilometrelik yolda çift katlı asfalt çalışması tamamlandı.

Evren Belediyesi, ilçede yol onarım ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için çalıştıklarını ifade ederek, “Evren Belediyesi imkanları ile 16 kilometre çift kat asfalt çalışmamızı tamamladık. Halka hizmeti hakka hizmet etmek şiarı ile çalışmamızı yapıyoruz. Evren’in hizmetkarı olarak görevimizin son gününe kadar ilçemiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için aşk ile çalışacağız. Asfaltımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.