Evren'de fidanlar toprakla buluştu
Ankara'nın Evren ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.
Ankara’nın Evren ilçesinde, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.
Ankara’nın Evren ilçesi Kaymakamı Bekir Kınacı, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin ve ilçedeki öğrencilerin katılımıyla, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel kurulan 100’üncü Yıl Hatıra Ormanları etkinliği yapıldı. Etkinlikte Cumhuriyetin 100’üncü nedeniyle dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.