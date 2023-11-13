Evren'de fidanlar toprakla buluştu

Ankara'nın Evren ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Evren'de fidanlar toprakla buluştu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Evren ilçesinde, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ankara’nın Evren ilçesi Kaymakamı Bekir Kınacı, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin ve ilçedeki öğrencilerin katılımıyla, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel kurulan 100’üncü Yıl Hatıra Ormanları etkinliği yapıldı. Etkinlikte Cumhuriyetin 100’üncü nedeniyle dikilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman