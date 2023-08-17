Evrencan Gündüz, en sevilen şarkılarıyla 3 Eylül'de YBY Woods sahnesinde
Zengin repertuarı ve özgün tarzıyla dikkat çeken genç müzisyen Evrencan Gündüz, 3 Eylül'de YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı'nda sevenleriyle buluşacak. Konserin biletlerine ise Biletinial'dan ulaşılabilecek.
Zengin repertuarı ve özgün tarzıyla dikkat çeken genç müzisyen Evrencan Gündüz, 3 Eylül’de YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı’nda sevenleriyle buluşacak. Konserin biletlerine ise Biletinial’dan ulaşılabilecek.
Son dönemin en sevilen yorumcularından, yeni nesil müzisyenler arasında adından en çok söz ettiren Evrencan Gündüz, 3 Eylül’de YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı’nda sahne alacak. Konserin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.