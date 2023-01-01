Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde yeni yıl eğlencesi

Yenimahalle Belediyesi, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde 2022 yılının son ziyaretçilerine özel etkinlik düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi’nin Yenimahalle’deki ilköğretim seviyesindeki tüm çocukların bilim ve evrensel insani değerleri eğlence yoluşla pekiştirmeleri amacıyla kurduğu Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 2022 yılının son ziyaretçilerine yeni yıl partisi sürprizi yaptı. Müzeyi gezen minikler, daha sonra yılbaşı kutlamasında eğlendi. TUBİL halk oyunlarının muhteşem gösterisiyle büyülenen çocuklar, masal gösterimi ile hayal dünyalarının kapılarını araladı. Çeşitli oyunlar ve danslarla keyifli vakit geçiren minikler doyasıya eğlendi.

2022’de 10 bin çocuk ziyaret etti

Uzman eğitimciler eşliğinde günde 4 seans halinde gezilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 2022 yılında yaklaşık 10 bin öğrenciyi ağırladı. Müzede sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin çeşitli etkinliklerle anlatıldığı çocuklar, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji, Atatürk Köşesi, Bilim Merkezi ve Planetaryum gibi alanlarda birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.