Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, soğuk havada sokakta kalan 6 kişiyi barınma merkezine yerleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen büyükşehir zabıta ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerleri sürekli kontrol ediyor. Ekipler 6 kişiyi sokaktan alarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi. Barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu.