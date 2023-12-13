Evyap'ın, Ahmet Fikret Evyap adına Tuzla'da yaptıracağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı

Geçtiğimiz yıl vefat eden Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap adına İstanbul Tuzla’da yaptırılacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atölyeleri ve Spor Salonu’nun temeli atıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ile Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap arasında imzalanan protokol kapsamında, Tuzla Yayla Mahallesinde yaptırılacak okul, 32 sınıflı olacak. Okulun yaklaşık 350 milyon liraya mal olması öngörülüyor.

Türkiye’nin lider kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, fabrikasının da bulunduğu Tuzla’ya 32 sınıflı bir mesleki ve teknik lise inşa edecek. Geçtiğimiz yıl vefat eden Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap adına yaptırılacak lise, tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek. Yenilikçi vizyonuyla Evyap’ı global bir ihracatçıya dönüştüren Fikret Evyap’ın adının verileceği okul, yaklaşık 17 bin metrekare üzerine inşa edilecek. Toplam 32 sınıflı okul binası, üç adet atölye binası, kapalı spor salonu ile açık spor alanlarından oluşacak ve yaklaşık olarak 15 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

Okulun temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Evyap Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Evyap, Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, Evyap İcra Kurulu Üyesi Ömer Evyap, merhum A. Fikret Evyap’ın eşi Semra Evyap, kızları Ayşe Evyap Kadakal ve Zeynep Evyap Kutsoy başta olmak üzere Evyap çalışanları ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül: "İstanbul’un önemli bir ihtiyacını karşılayacak"

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şu anda İstanbul’un en çok ihtiyacı olan şeyin meslek liseleri olduğunu belirtti. Gül, “Bu proje usulen yapılmış bir proje değil. Öncelikle teklif aileden geldi. Bu bizim için çok kıymetli. Meslek lisesi mezunu insana ihtiyacımız var. Meslek lisesi mezunlarının piyasada daha kolay iş bulduğunu görüyoruz. Lisemizi yaparken ihtiyacı olan atölyeleri ve spor salonunu planlamaları da çok kıymetli. Tuzla’nın ve İstanbul’un önemli bir ihtiyacını inşallah kapatmış olacak” şeklinde konuştu.

“Okulumuzun açılışını da İnşallah Evyap ailesi ile birlikte yapacağız” diyen Vali Gül, “İnanıyorum ki, burada okuyan öğrencilerimiz arasından yeni Fikret Evyap’lar çıkacak ve onlar da ileride her biri kendi çapında bir Evyap olduğunda dönüp okul yaptıracaklar” dedi.

Evyap: "Odaklanma alanlarından bir tanesi de kimya bölümü olacak”

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ise “Babam Ahmet Fikret Evyap, şirketimizin uzun süre liderliğini yürütmüş ve bugüne gelmesinde çok büyük katkılar çok değerli bir insan. Aynı zamanda Türkiye’de sabunculuk mesleğinin duayeni diye tarif edilmiş bu mesleğe aşık bir insan. Ayrıca çok samimi bir Müslüman ve gerçek bir hayırseverdi. Kendisinin anısını yaşatmak, hem de ideallerine uygun bu eser için bugün temel atma töreni ile ilk adımı atmış olmaktan dolayı son derece memnunuz. İş adamlığı süresinde babamın 60 yılı sanayicilikle geçmiş. Türk sanayisi adına üzüldüğü olaylardan bir tanesi de ara eleman eksikliği, orta kademe eleman eksikliğinden şikayet ederdi. İşte bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, odaklanma alanlarından bir tanesi de kimya bölümü olacak. Sanayiye duyduğu ilgi ve isteğine uygun şekilde bir Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde isminin yaşayacak olması beni ve bütün ailemizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Bir kalıp sabunla başladı“

Evyap, “İnşallah bu projeleri tamamlayıp daha fazlasını da yapacağız. Şirketimizin kuruluşu 1927 yılında Rıfat Bey’in Erzurum’da ürettiği bir kalıp sabunla başladı. İnşallah dört sene sonra 100’üncü yılımızı yaşayacağız. 100’üncü yılımıza hem bugün burada başlamış olan Ahmet Fikret Evyap Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni hem de Erzurum’da şu an inşaatı sürmekte olan Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi’ni tamamlamış, üzerine daha fazlasına da girişmiş olarak 100’üncü yılımızı idrak etmek istiyoruz” dedi.