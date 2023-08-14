EWF Gelişim kampı Konya'da başladı

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) tarafından her yıl düzenlenen Yıldızlar Eğitim Kampı Konya’da başladı.

EWF ve Türkiye Halter Federasyonu tarafından 20 Ağustos 2023 tarihine kadar sürecek kampa 11 ülkeden (Portekiz, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Polonya, Slovakya, Büyük Biritanya, San Marino, Finlandiya, İrlanda) 39 sporcu 21 antrenör katılım sağlıyor. Avrupa halter federasyonun destekleriyle her yıl başka bir ülkede düzenlenen kampın amacı, sporcular ve antrenörlerle beraber antrenman bilgisini tazelemek, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ülke sporcularının antrenman tekniklerini geliştirmek olarak öne çıkmakta. Eğitim kampı Avrupa Halter Federasyonu yetkilisi Colin Buckley’in koordinatörlüğünde Konya TOHM merkezinde gerçekleşiyor. EWF Başkanı Antonio Conflitti ile birlikte antrenör ve sporcuların çalışmalarını yerinde takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, “11 ülkeden gelen tüm sporcularımız ve antrenörlerimizi Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. EWF Başkanı Conflitti’ye Konya’ya gelip kampa destek verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.